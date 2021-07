“Sattus niimoodi, et meie tänavune välisesinejate trio solistide näol on isegi vaat et läbi aastate kõige võimsam,” tõdes festivali peakorraldaja Kristjan Hallik. “Viiulisolistide maailmas on Joshua Bell väga suur superstaar. Kui võrrelda, siis nagu Robbie Williams tuleks jälle Eestisse. Pianist Lars Fogt ja flötist Emmanuel Pahud on samuti väga kõlavad nimed ja tugevad solistid. Kolm sellist solisti korraga on kohe väga erakordne.”