Neidude kvartett Rachel Kõllo (SAK Tartu), Grete Alttoa (SK Kalev), Annabel Aron (Pärnu SK) ja Helene Dimitrijev (Viljandi SK) said teisel päeval puhkust, kuna pääsesid eelsõidust puhaste paberitega poolfinaali, mis on kavas täna. Eestlannade vastased on USA, Šveits, Venemaa, Kanada ja Tšehhi paatkond. Medalisõitu saavad kolm esimest, teiste laeks jääb väike ehk B-finaal.