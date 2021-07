Maratonregatt algas pärnakatele edukalt

Kõige suuremate jahtlaevade ORC I grupis seilas pjedestaali kõrgeimale astmele kalevlase Priit Tammemäe Premium, järgnevad klubikaaslase Jaak Jõgi Forte ja hiidlase Juss Ojala Matilda 4. Pärnu parimana asub Mati Sepa juhendamisel purjetav Tuule tiim kaheksandal kohal ja Rain Liiberi Take Off on 19.