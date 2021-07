Rabades töötajad ja päästjad muretsevad suure tuleohu pärast

“Kuna vihma pole Pärnumaal viimastel nädalatel eriti sadanud, on turbarabad väga kuivad ja pisipõlenguid esineb tootmisväljadel pea iga nädal, kuid nendega saavad töömehed omal jõul kiirelt hakkama. Suuri põlenguid, kus oleks tarvis päästeameti abi, tänavu olnud ei ole,” rääkis aktsiaseltsi Tootsi Turvas tootmisjuht Leo Raud.

“Pahatihti on turbaväljadel tekkivate tulekahjude põhjustajateks lõbusõitjad, kes ATVdega kuival turbal kihutavad," rääkis Tootsi Turba keskkonna- ja tööohutuse juht Evelin Krekker. Ehkki turbarabades on rangelt keelatud sõita bensiinimootoriga sõidukite, ATVde ja mootorratastega, sest summutile kogunev rabatolm soojeneb ja maha kukkudes süütab maastiku, tikuvad need siiski väljadele kihutama.