Peeter Krimm: Kas linnud kahjustavad keskkonda?

Vaevalt lepivad tänapäeval tollaste tingimustega isegi kõige andunumad looduskaitsjad ja ilma elektrita, mida loetakse kõige suuremaks fossiilkütuste tarbijaks, ei kujuta keegi elu ette. Igal asjal oma hind ja praegusel juhul on see kliimamuutus, millest tulenevalt peame kasutusele võtma taastuvenergia, näiteks tuule. Aga planeeritud tuugenite arvu ja suurust tuleb vähendada ei kellegi muu kui lindude pärast Tori ja Saarde vallas ning isegi Tootsi Suursoos, mis olevat tähtis koht sookurgede rännuteel, kus 160 hektaril pesitseb lausa üks must kurg.