Pärnu täitub peagi taidurite ja nende loominguga

Üritustesarja peakorraldaja Andra Orni sõnutsi on siht tuua esile ja tugevdada kohalikku kunstiskeenet, elavdada linna kultuurielu ja lähiturismi. “Üituste ning linnaruumi happening’idega toome loomingu ateljeedest välja, otse publiku silme ette, et luua kontakt laiema publikuga ja inspireerida kunstnikke,” märkis ta. “Oleme korraldanud kunstinädalat neljal korral Tallinnas, kuid lähtudes kunagisest kunstinädala traditsioonist, on meie soov viia laiemale publikule mõeldud kunstifestival eri linnadesse üle Eesti.”