Endla suvelavastust Pärnu Fortumi katlamajas tuli oodata terve aasta, enne kui esietenduseni jõuti: lugu on kaua küpsenud ja seda on lavastuse mastaapsuses ja vaatemängulisuses näha ja tunda. “Põrgupõhja uue Wanapagana” keskmes on usu ja uskmatuse ning õndsakssaamise küsimus – kuidas seda aga tänapäeval mõista, on ise- ja usuküsimus.