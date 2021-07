Kristjan Lossmann: Headest tavadest ja kommetest liikluses

Veel enam, suveks on nii mõnigi ­tänav kinni pandud, et soodustada jalakäijate ja jalgratturite eeskätt ohutut ja tõhusat liikumist. Parim näide on siin Supeluse tänava liikluse ümberkorraldus, mis on sisuliselt kogu tänava üksnes kergliiklejate pärusmaaks jätnud. Samuti Kuninga tänav, kus küll teatud määral autosid liigub, kuid siiski vähem kui olukorras, kus tänav ei oleks suletud. Mis siis valesti saab olla?

Selgub, et saab. Poleks aus, kui ei tooks kohe välja, et Eesti liikluskultuur on aastate jooksul teinud väga suure hüppe paremuse poole. Nentimata ei saa jätta sedagi, et autojuhtide suhtumine kaasliiklejatesse ja lugupidavus nende suhtes on pigem hea. Paraku ei saa siiski öelda, et olukord oleks laitmatu. Vastupidi.