Merekarud seilasid Ruhnust Saaremaale

ORC I grupis seilasid pjedestaalile Kalevi jahtklubi meeskonnad: etapivõidu sai Andrus Luhti Adelante, teiseks tuli Priit Tammemäe Premium ja kolmas oli Forte Jaak Jõgi juhtimisel. Nelja etapi järel juhib regatti kümne punktiga eile neljanda tulemuse välja sõitnud jaht Matilda 4 Joachim Aschenbrenneriga roolis Dago jahtklubist, järgnevad Adelante 13 ja Forte 16 punktiga. Pärnu parimana asub Tuule tiim eesotsas Mati Sepaga edetabeli üheksandal real ja Rain Liiberi Take Off on 18.