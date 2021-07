Julge ja lustlik Ludwig otsib kodu

Krutskeid täis Ludwig saabus varjupaika 18. juunil Kurgja külast talust, kuhu oli end sisse seadnud võõras kassiema kahe pojaga. Et perel polnud võimalik kutsumata külalistele kodu pakkuda, leidiski kassipere tee Pärnusse.

Ludwigi ema ja vend on toreda kodu leidnud. “Aga Ludwig on veel jäänud,” sõnas varjupaiga administraator Ly Uint, kelle sõnutsi on Ludwig vahva ja julge kassipoeg.