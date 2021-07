Nüüdistantsus on olulisel kohal improvisatsioon ja seda stiili iseloomustab sõna “põrandatehnika”. FOTO: Johanna Roos

Julge ja vaba hing – see võtab lühidalt kokku, milline inimene on tantsija Evelin Uus, kes mõni aasta tagasi töötas veel Pärnus ajalooõpetajana, ent tegi siis kannapöörde, taasavastas armastuse tantsukunsti vastu ja kolis Berliini, et seal vana hobi elukutseks muuta.