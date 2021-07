Eraomanduses supluskohta katab prügikiht

Mõni päev tagasi laekus toimetusele vihje, et Seljametsa järve ümbrus on hooldamata ja prügine. Sama kuulsin kohalikultki. Ta kurtis, et supluskohas avanev vaatepilt tekitab ebamugavust. Kohalik kirjeldas, et seal vedelevad suitsupakid, pudelid ja muu praht ning metsaalust katab prügikiht. Samuti väitis kohalik, et ta ei leidnud ümbrusest prügikaste, kuhu sodi visata.