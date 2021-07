Tokyosse lennanud sõudenelikule pisteti kaasa sümboolne paadimääre

Kvarteti kogenuim, viiendatel mängudel võistlev kahekordne olümpiamedalist Endrekson tunnetab, et kogu vajalik töö sai tehtud ja kõhutunne lubab rahuliku südamega tõusva päikese maale sõita. “Sisetunne ütleb, et kõik on hästi: paat jookseb normaalselt, loodame, et oleme võimelised head vormi realiseerima,” rääkis pärnakas, kelle sõnutsi pöörati juba kodus palju tähelepanu aklimatiseerumisele. “Kiiret taastumist ja ajavahega kohanemise vajadust silmas pidades tõime hommikused trennid varasemaks: paar nädalat tagasi alustasime tund, sel nädal kaks tundi tavapärasest varem, juba kell seitse.”