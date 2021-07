Kolledžisse pürgis suur hulk noori

Pärnu kolledžis kõrghariduse esimeses astmes esitati kõige rohkem avaldusi (382), õppimaks sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldust. See on populaarsuselt viies bakalaureuseõppekava kogu Tartu ülikoolis, näiteks pärast arstiteadust ja psühholoogiat. Samuti tundsid sisseastujad suurt huvi siinse kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise päevaõppe vastu. Järgnesid turismi- ja hotelliettevõtluse sessioonõpe, tasuline ettevõtluse ja projektijuhtimise sessioonõpe ning turismi- ja hotelliettevõtluse päevaõpe.

Magistriastmes köitis sisseastujaid teenuste disaini ja juhtimise õppekava, kuhu esitati kuus avaldust kohale – see on tihedaim konkurss kõikide Tartu ülikooli magistriõppekavade seas.

Pärnu kolledži õppekorralduse peaspetsialisti Urve Tammanni sõnul on rõõmustav, et huvi siin õppimise vastu on kasvanud. “Sealjuures on tänavu suuremat tähelepanu pälvinud töötavale inimesele mõeldud tasulise ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava, mille avalduste arv kerkis möödunud aastaga võrreldes pea 12 protsenti,” lisas Tammann.