Vetelpäästjate tööpõld Pärnus: 12 000 rannalist, kadunud lapsed ja purjakil paadivargad

Pärnu keskrannas valvavad suvitajate ohutust G4Si vetelpääastjad. Rannavanem Mihkel Tederi sõnutsi on suvised soojakraadid rannavalvuritele palju tööd toonud. Peamiselt tegeldakse ennetustööga: “Seletame inimestele jätkuvalt, miks on rannas keelatud loomad, klaastaara ja suitsetamine. Suure inimhulga tõttu on päästjad eriti tähelepanelikud, et ei tekiks ohtlikke olukordi.”