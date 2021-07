Kätlin Joala: Uudsus hirmutab, kuid just nii oleme jõudnud tänapäeva meditsiinini

India ja Lõuna-Aafrika algatust toetab praeguseks üle 100 riigi, sealhulgas mitmesugused rahvusvahelised organisatsioonid, nagu WHO ja United Nations AIDS. Eesmärgiks on võimaldada madala sissetulekutega riikidel ise endale toota vajalik kogus uut tüüpi COVID-19 vaktsiini.

Farmaatsiaettevõtted seda ei soosi ja näevad selles pigem konkurentidele tehtavat teenet, millega võimaldatakse neil omandada mRNA tehnoloogia, kuhu on aastakümneid kulutatud nii töötunde kui raha ning mille tulemusel on meditsiiniteadus viidud uuele tasemele. Kuid mis ühist on vaktsiinivastaste ja patendi kaitse kaotamise vahel?