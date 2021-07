“Kriguli muusikas on mingit tumedust, mis aga paradoksaalselt säilitab nõtkuse ega muutu seetõttu raskepäraseks. Ühtlasi on selles viiteid erinevatele muusikalistele mõtlemisviisidele, kuid see ei lõhu muusika kõlalist ja stiililist homogeensust," selgitas Kotta. Ta lisas, et eri mõtteviise sünteesivana ja sümfoonilise lähenemisviisi poolest võib Krigulit tänases eesti muusikas pidada Sumera muusikaga sarnase esteetika üheks omanäolisemaks väljendajaks.