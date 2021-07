19.–20. sajandil Prantsuse meistrite valmistatud kuue poogna koguväärtus on üle 100 000 euro ning need täiendavad nüüd Eesti Pillifondi kollektsiooni. Varem kuulus sinna kümme meistripilli ja kaks poognat, kollektsiooni väärtus on tõusnud juba enam kui 1,7 miljoni euroni.

“Muusikule on kõrgekvaliteediline poogen sama oluline kui pill, sest poogen on muusiku käepikendus. Hinnatud meistrite valmistatud poognad on äärmiselt kallid ning seetõttu on rõõmustav, et Eesti ettevõtjad toetasid hinnaliste poognate ostu,” avaldas tänu Pillifondi juht Marje Lohuaru.