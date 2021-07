Pärnu spordimehe suur au: Endrekson kannab olümpiamängude avamisel Eesti lippu

Ehkki sõuderegatt algab juba enne tseremooniat homme hommikul, läheb kahekordne medalist sinna Eesti eest marssima.

“Asjad on nii korraldatud, et saan minna. See on mulle auasi,” rääkis 42aastane pärnakas, kes esimest korda võistles olümpiarõngaste all juba 2004. aastal Ateenas.

ROKi muudatus reeglites lubab esimest korda lippu kandma kaks inimest. EOK spordidirektori Martti Raju sõnutsi on see samm võrdõiguslikkuse poole.

“Kunagi varem pole olümpiamängudel olnud nii palju naissoost sportlasi – ROKi arvutuste kohaselt on see suisa 48,8 protsenti. Selle märgiks otsustati, et koondiste mõlemast soost sportlased kannavad koos ka lippu. Meie valik langes sümboolselt koondise kõige kogenuma, Endreksoni ning Eesti spordiajalugu tegeva Ellermanni kasuks,” selgitas Raju.

Ellermanni pääsemine Tokyosse selgus vahetult mängude eel. Tegu on 40aastase koolisõitjaga, kes oma hobuse Donna Annaga viib esimest korda Eesti ratsutajate lipu olümpiale. Ühtlasi on sportlase ratsu esimene Eestis sündinud ja siin kasvatatud sporthobune, kes on suurvõistlusele jõudnud.