Maaja Vadi ja Petra Prints: Mis oskusi vajame regulaarseteks kosmoselendudeks?

Milliseid oskusi läheb vaja, kui regulaarsed kosmoselennud muutuvad reaalsuseks? Oskus on suutlikkus, mida saab arendada, see ei pea olema ilmtingimata kaasasündinud, ning avaldub isiku võimetes, jõudluses. Oskuslikkuse põhikriteerium on tõhus tegutsemine eri tingimustes.

Üha enam on loodud kosmosetranspordiettevõtteid, mille eesmärk on hakata pakkuma eri tüüpi kommertskosmoselende. Üks tuntumaid ettevõtteid on Elon Muski asutatud SpaceX. Selle visioon näeb ette ehitada kosmoselaev, millel on 40 kajutit, millest igaüks mahutaks paar-kolm reisijat. Siis läheks ühe raketiga Marsile sadakond inimest. Esitletud plaanid on osutunud aga liialt ambitsioonikaks: SpaceX ei ole suutnud ehitada veel nii suurt raketti, et 100 inimest saaks korraga Marsile reisida.