Kristjan Lossmann: Nõme poliitiline trikk

Et edasisi arusaamatusi ja poleemikat vältida, tuleb esmajoones välja tuua asjaolu, et igasugune ohtlik praht esindusrannas on kahtlemata halb vaatepildina, kuid veel enam inimeste ohutus- ja turvatundele. Kohutav on mõelda, et randa minnes võib rannaidüllist saada kiiresti rannakošmaar. Siinkohal tuleb nõustuda linnavolinik Jüri Lebedeviga, kes kurval kombel oma kätt esindusrannas vigastas ja asjakohase teema üles võttis. Saab olla üksnes õnnelik, et asi piirdus kõigest marrastuse, mitte tõsisema vigastusega.