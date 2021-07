Mart Helme: Tahame ilmtingimata kukutada Tallinnas võimult Keskerakonna

Tellijale

Ta on olnud Eesti siseminister, suursaadik, riigikogu liige, kohaliku omavalitsuse volinik, kirjanik ja muusik.

Torgime siinkohal siis juba natuke ka poliitikasse puutuvat. Lähenemas on kohalike omavalitsuste valimised. Levivad kuuldused ja sahinad, et teie sel korral Pärnus ei kandideeri. Vastab see tõele?

Jah, see vastab tõele. Oleme erakonnas tõsiselt vaaginud. Nimekirjade koostamine on lõpusirgel. Meil on Pärnus tekkinud terve rida tasemel tegijaid. Me tahame ilmtingimata kukutada Tallinnas võimult Keskerakonna ja nii oleme otsustanud, et paneme Napoleoni kombel vana kaardiväe kõik Tallinna. Mina kandideerin Tallinnas ja ilmselt Lasnamäel.