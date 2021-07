Saaremaa tiimil kulus avavärava löömiseks 22 minutit, kui palli saatis pärnakate võrku Michael Schjønning-Larsen. See jäigi esimese poolaja ainsaks tabamuseks.

Pärnu satsidest on karikasarjas võistlustules veel esiliigas mängiv Pärnu jalgpalliklubi meeskond, kelle vastane on 1/32-finaalis esiliiga B-tasandil võistlev Tallinna Legioni U21 tiim. Selle matši toimumisaeg on veel lahtine.