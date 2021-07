Pedofiil korraldas lastele paljastavate fotode konkursi

Pärnumaa veebikonstaabli Karmen Raua sõnutsi on politsei postitusest teadlik, kuid ühtegi avaldust seoses konkreetse juhtumiga esitatud ei ole. Raud lisas, et sotsiaalmeedia puhul on äärmiselt oluline, et portaalide ja gruppide haldajad ning moderaatorid jälgiksid nende haldusalasse jäävate postituste sisu kriitiliselt ja pööraksid tähelepanu potentsiaalselt kelmustele ja süütegudele õhutavatele postitustele. “Isegi juhul, kui postitatud sõnumi sisus otsest seaduserikkumist või üleskutset selle toimepanemisele ei sisaldu, tuleb alati kaaluda, kas postituse sõnum on kooskõlas või läheb hoopiski vastuollu ühiskonnas kehtivate ühiste väärtuste ja hoiakutega,” märkis Raud.