Viljapõllul leekide levikut takistada püüdnud mees sai põletushaavu

“Mees üritas kustutada põlengut kastmisvoolikuga, et kaitsta oma põlenguala lähedusse jäävat talu, kuid sai põletushaavu ning viidi haiglasse enne kui sai õnnetuse asjaolusid vähegi selgitada,” ütles Lõuna päästekesuse pressiesindaja Marek Kiik.

Päästjad hoiatavad, et kuiva taimestiku või põllu põleng levib tuulega äkiliselt ja kiiresti ning seda ise ilma kustutusvahenditeta kustutades võite ennast ohtu seada.

“Parem on ära oodata päästjad ja mitte riskida vigastuste või eluga,” ütles Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik.

Pärnumaal kehtib tuleohtlik aeg, mil on keelatud metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga, sealhulgas parkimine. Lubatud on liikumine tehnikaga, mis on mõeldud turbatöötlemis-, põllumajandus- ja metsatöödeks.