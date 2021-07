See on iga-aastane vaatepilt. Hoolimata sellest, et meie hoovis pole räästapääsukesed suitsupääsukeste kõrval kunagi pesitsenud, leiavad nad igal juuli- ja augustikuul tee õue peal kõrguvatele puulatvadele, hoonete katustele ja elektriliinidele. Sadade räästapääsukeste seas leidub rohkelt noori suitsupääsukesigi. Iga suitsupääsukeste antud häire järel tõuseb kogu parv puulehtede varjust või elektriliinilt lendu, et hoovist läbilendavat lõopistrikku või raudkulli eksitada ning häälekalt minema juhatada. Siiani pole ma tabanud ühtegi edukat röövlinnu jahi­retke.