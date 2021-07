Pritsimehed lugesid tuletegemise keeldu eiranud naisele sõnad peale

Päästjad kustutasid lõõmavad rookuhilad ja selgitasid roopõletajale, et Pärnumaal kehtib tuleohtlik aeg, mil looduses on tabu igasugune tuletegemine, sealhulgas suitsetamine ja grillimine. Tuleohtlikul ajal on keelatud ka mootorsõidukiga sisenemine ja parkimine metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal. Lubatud on vaid sellise tehnikaga liikumine, mis on mõeldud turbatöötlemis- ning põllumajandustöödeks ja metsatöödeks.