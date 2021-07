Sindi raekoja korrastamise hange nurjus

Mai alguses vahendas Pärnu Postimees, et Sindi rae­kojas töötavate Tori valla ametnike aastaid kestnud ruumikitsikus võib ideaalis juba aasta lõpuks lahenduse leida, sest plaanis oli raehoone täielik ümberehitus. 1930. aastate lõpus ehitatud ja kultuurimälestiste registrisse kuuluvas raehoones on olemasoleva ehitusprojekti kohaselt kavas teha täielik uuendus: ümber mängitaks seni natuke paigast ära ruumiloogika ja nüüdisajastataks kõik tehnosüsteemid.

Nüüd, nagu kinnitas Tori vallavanem Lauri Luur, selgus, et suve hakul avatud riigihanke nurjumise tõttu jääb hoone sel aastal siiski endisesse seisu­korda: vallavalitsus kuulutas rae­koja hanke luhtunuks. “Seda seetõttu, et ehituse hind on praegu siiski väga kõrge,” nimetas Luur kurja juure ehk oodatust liiga palju kõrgema hin­naga pakkumused.