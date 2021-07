Jaansoni rada – meeldiv paik lällajailegi

Alaealised on alati joonud, see ei ole mingi uudis ega uus nähtus, ometi ei ole nad seda kunagi varem teinud nii julgelt ja avalikult. Varasematel aastatel oli noortel kombeks juua nurgatagustes, nüüd on nad aga nii julgeks muutunud, et teevad seda avalikult Pärnu kesklinnas.