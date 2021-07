Täitunud unistus: linnast maale lambaid pidama

Inimese lähenedes tõmbuvad lambad eemale, kuid vaikselt kükitav fotograaf on nii eriline vaatepilt, et julgemad tulevad peagi teda uudistama. FOTO: Urmas Luik

Oi kui paljud linnainimesed on vahel mänginud mõttega, et koliks õige maale elama ja võtaks lambad, aga Anu Tiitsaar ja Ivo Uutar viisid selle romantilisena tunduva plaani ka ellu. Maale kolinud ja oma ettevõtte ­loonud pere pälvis läinud nädalal C. R. Jakobsoni konkursil Pärnu Postimehe eripreemia. Julge tegutsemise ja loomapidamise-teaduse ühenda­mise eest.