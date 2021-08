Silvia Paluoja: Küsivad silmad maski kohal

Mul ei ole kellegi ees vaja varjata, et sain Pärnu haiglas kaks doosi Pfizeri vaktsiini ega tundnud ennast kummagi süsti järel grammigi halvemini. Tuttavate ringis on teada, kes ja millise kaitsepooke on saanud, ning alles see oli, kui teleuudistes näidati vaktsineeritavaid lausa suures plaanis. Selles mõttes on kummaline, et Eesti Vabariigi 17. kultuuriminister Anneli Ott pole suutnud öelda, kas ta on või ei ole COVIDi vastu vaktsineeritud, nagu see oleks sõjasaladus.