Meelis Kukk ⟩ Pärnu linn ronis kümnendi jooksul finantsiliselt ülesmäge

Aasta on jõudnud teise poolde ja lehvitab järele eelnenud kümnendile. Enne selle unustusse vajumist on sobiv aeg teha kokkuvõtteid aastatest 2011–2020. Neil aegadel on minul olnud au hoida kätt linna rahavoogude pulsil. Annan ülevaate koos kõrvalpõigetega möödunud kümneaastase perioodi finantsdünaamikast ja -seisust Pärnus, kaasates võrdlusbaasiks teisi omavalitsusi. Usun, et järgnevad read aitavad meenutada koos tehtut, kordasaadetut.