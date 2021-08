Maiasmoka teekond Pärnu jäätisekioskites

Martensi väljaku kioski spetsialiteet on pehmed jäätised lisanditega. FOTO: Kerstin Meresma

Minu teekond saab alguse rannapromenaadi kesklinnapoolses otsas. Esimesena satub teele Balbiino jäätiseputka, mis on minu pettu­museks kinni. Kaine mõistus selgitab, et tegu on tööpäevaga ja kell näitab kesk­päeva ning ilmselt napib putka avatuna hoidmiseks kundesid.