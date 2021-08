Haigla külje alla hooldekodusse kolivad elanikud enne aasta lõppu

Oja arenduse tellis aktsiaselts Hoolekandeteenused ja tegu on osaga suurest plaanist sulgeda psüühiliste erivajadustega inimestele kunagi loodud suured hooldekodud. Suur plaan selles mõttes, et tegu on riigi kavandatud ja toetatud projektiga, milles peale Hoolekandeteenuste osaleb teisigi erihoolekandeteenuse pakkujaid.