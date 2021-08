Võttes arvesse, et nii Pärnu linn, Eesti riik kui laias laastus kogu Euroopa on üha enam võtnud suuna auto- ja fossiilkütuse vabaks saamise poole, tuleks just enam tähelepanu pühendada kergliiklus- ja kõnniteede korrashoiule, et soodustada jalakäimist, jalgrattaga sõitmist või mis tahes muul moel keskkonnasõbralikumat liikumist. Seda kummalisem on sattuda mõnele tänavale, kus on raske mõista, kas tegu on kuumaastiku või kõnniteega.