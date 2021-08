Esimene neist mõjutab rohkem Põhja-Eesti randu ja kannab nimetust upwelling ehk süvaveekerge. Spetsialisti jutu järgi on see selline nähtus, kus mandrituul puhub veekogu pealmise sooja veekihi merele ja mere süvakihtidest tõuseb külm vesi pinnale. “Ega loodus tühja kohta salli,” täpsustas Põldnukk ja meenutas, et just säärane nähtus tõi kuumalaine aegu kaasa Soome lahe lõunakalda randades alla kümnekraadise vee.