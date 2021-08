Teatri-, kino- ja kontserdisaali ainult piletiga enam sisse ei lasta

9. augustist kehtima hakkavate reeglite järgi peavad üri­tuste korraldajad kontrollima kõigi osalejate nakkusohutust juhul, kui siseruumis on üle 50 või õues üle 100 osaleja. Enda nakkusohutust peab iga osaleja seejuures ise tõendama. Selleks on kolm võimalust: esitades tõendi kas vaktsineerimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse proovitulemuse kohta.

Leesmendi arvates on hea, et teatrielu saab jätkuda, sest Endlal algavad just nüüd pärast kuupikkust puhkust taas suvelavastuse “Põrgupõhja uus Wanapagan” etendused, aga keerukaks teeb olukorra see, et uued reeglid tulid nii järsku, reageerimiseks jääb vähe aega ja riiklikult ei ole veel välja töötatud seda võimalust, et testimine paremini toimiks.