Kohalike omavalitsuste eesmärk on korraldada ja valitseda kohalike asjade üle. Nad tegelevad terve hulga nii meie kõigi igapäevaprobleemide kui vaidlustega.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar märgib, et tüüpprobleem ja vaidluskoht, millega asutuses enim tegemist, on planeeringud. Eri planeeringuid kehtestatakse aasta vältel sadu ja menetluses on neid veelgi rohkem.