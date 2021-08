Kurt, suhkruhaige ja pime – neljajalgne imeloom Ella

Koer, kes on 14aastane, kurt, suhkruhaige ja pime, pole just sage nähtus. Ent ta on oma vanuse kohta äärmiselt asjalik, aktiivne ja elab armastava perenaise hoole all. Vene spanjeli ja krantsi segu vanaproua Ella on ehtne näide sellest, et kui elu on antud, siis tuleb sellest viimast võtta.