Suur segadus Läänerannas: kas volikogu istung toimus või ei?

Eile Lihulas kogunenud kümme Lääneranna valla opositsioonivolinikku on seda meelt, et nad pidasid maha ühe asjaliku istungi. Koalitsiooni arvates aga mingist toimunud volikogu istungist rääkida ei saa. Olukord on sedavõrd ebatavaline, et volikogu esimees, paljunäinud Rait Maruste laiutab nõutult käsi. Sellist nalja ta varem näinud pole.