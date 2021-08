Noh, piirangud, siis piirangud. Eestlased on kõik asjad üle elanud, elame üle nii koroona kui ka piirangud. Aga mitte küsimusteta. Viimasel nädalal on siinkirjutaja mõelnud näiteks tingimustele, mis seati avali­kele üritustele.

Juulis tuli esiti teade, et nakkusohutuse kontrollita väliüritustele seatakse osalejate piir­arvuks 1500. See tähendab, et kus vaktsiinipassi ei kontrollita või viirustesti ei tehta, üle 1500 inimese kokku tulla ei tohi. Tulevast esmaspäevast on see arv 100. Olgu, saame aru.