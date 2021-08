Roman Fosti: Olen olümpiafinišis ja sellega võib rahule jääda

Fosti tunnistas vahetult pärast lõpujoont, et olud olid tõepoolest karmid. Samas tõi pärnakas välja, et võiduaeg oli päris tugev – keenialane Eliud Kipchoge suutis viie aasta tagust olümpiakulda kaitsta ja läbis distantsi 2:08.38ga.

“Kui oled tugev mees ja heas vormis, siis ilmaolud sind ei sega. Kui sul on kehvem vorm, siis segab iga asi. Olen pidanud sellistes tingimustes harjuma ja ma seda (ilma, M. P.) vabanduseks küll ei too. Muidugi, raske oli kõigil, aga jahutussüssteem toimis ja saime hakkama,” rääkis pärnumaalane Postimehele.

“Tuli lihtsalt hambad ristis lõpuni panna,” selgitas Fosti, kelle sõnul ei langenud pulss isegi siis, kui ta tempot alla lasi. “Oli raske jooks, aga ma ei anna kunagi alla. Jooksin lõpuni nii nagu suutsin. Tuli selline koht, mis tuli – kindlasti see ei rahulda mind. Aga kadalipp olümpiamaratonile jõudmiseks oli minu jaoks suhteliselt stressirohke. Tundub, et see jättis jälje.”

Kui enamik maratoonareid said tippsündmuseks rahulikult valmistuda, ajas pärnakas alles aprillis olümpianormi taga. See sai täidetud Itaalias, kui Fosti teenis ihaldatud pääsme isiklikku rekordit tähistava 2:10.46ga.

Pärnakas aitas venelased olümpiahõbedani

Rivo Vesiku hoolealused Vjatšeslav Krasilnikov ja Oleg Stojanovski teenisid Tokyo olümpial meeste rannavolles hõbemedalid – venelased kaotasid finaalis norrakatele Anders Molile ja Christian Sørumile 0:2.

Venelased võistlesid olümpial varasemate dopingujamade tõttu Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) lipu all. Peale selle karistati idanaabreid sellega, et sportlaste taustajõudude akrediteeringuid vähendati poole võrra.

Nõnda pidid venelased omakeskis otsustama, kelle nad kuhu näpunäiteid jagama saadavad: Pärnust pärit Vesik jäi koju, samamoodi ka rannavollekoondise arst, kaks füsioterapeuti ja statistik. Ainsana sai Venemaa võrkpalliliidult Jaapanisse lendamiseks loa rannavollekate kaaspeatreener Vjatšeslav Nirka.

“Praegu on nii kahepidised tunded. Muidugi on see suur saavutus ja ajalooline asi, aga finaali kaotamine on alati raske. Kohe tuleb EM peale ja kui selle ära teeme, siis saab hakata seedima kogu asja,” rääkis treenitavaid distantsilt juhendanud Vesik Postimehele. “Tegime peale mängu kiire analüüsi ja töö läheb edasi. Kutid on tublid, sest enne olümpiat oli seis kehva, aga nad ronisid august välja. Norra vastu polnud meil varianti ja panime treeneritena ka taktikaliselt natuke puusse. Selle võtan enda peale.”