Samast võib lugeda, et tuleb vältida rahvakogunemisi, kellelgi pole õigust inimesi proovile panna. Jäeti ära Jüri Jaansoni kahe silla jooks kui võimalik nakkuse levitaja. Kas ikka on nii? Vabas õhus joosta on pigem tervislik. Distants on kümme kilomeetrit ja mitte ükski haiglane inimene ei ole suuteline seda läbima ega lähegi proovima.