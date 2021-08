Pärnu Sadama kossutiim sai ühe ankrumehe lisaks

“Kasey on väga atleetlik ja kiire mängija, eelkõige väga hea läbimurdja ja osav pick & roll (kate kattest mängus, toim) olukordades. Kaitses on tal hea kätetöö ja “nina” vaheltlõigetele. Otsisin mängijat, kes oleks defense breaker (kaitse murdja, toim), looks olukordi teistele ja oleks raskel hetkel võimeline ka ise skoorima,” seletas peatreener Heiko Rannula, kes usub, et Hill pole oma täit potentsiaali Euroopas veel näidanud.