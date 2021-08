Vambola Paavo: Kulutame auru vilele

Ometi leidub meie hulgas neid, kes kõigele küünte ja hammastega vastu seisavad. Poleks uskunud, et vakstiinivastaste hääl kipub nii tugevalt tooni andma ja hirmutab neidki, kes muidu oleksid ammu vaktsineeritud.

Õigus oli doktor Nelli Kalikoval, kui ta hiljuti ühes väljaandes tõdes, et riik on koroonavastases võitluses pidevalt mitu sammu taga. Pelgalt nakatumisnumbrite üleslugemise ja hetkeseisu kirjeldamisega olukorda ei paranda. Vaja on tegusid.