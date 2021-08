Erakonnad ei kiirusta linnapeakandidaati välja hõikama

Tellijale

Keskerakonna kandidaat linnapea kohale on Andrei Korobeinik. Valimisvõidu korral on Korobeinik valmis meerina ametisse asuma. Ta tähendas vaid, et valimisvõidu korral on võimalik ka opositsiooni jääda, nagu praegu on Pärnus juhtunud Reformierakonnaga. Päevselge, et sellisel juhul ei saa temast isegi valimisvõidu korral linnapead.

​Korobeiniku sõnutsi on tahes-tahtmata tänavuste valimiste peateema Pärnus uus autosild. Tema väitel sõltub järgmisest koalitsioonist, kas selle ehitus viiakse edukalt lõpuni ja kuidas silla eest makstakse. “Kas me survestame riiki, kas me loobume ehitusest, kas me maksame linnaeelarvest. Neid variante on mitu,” loetles Korobeinik silla eest maksmise mooduseid.