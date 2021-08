Mart Võrklaev: Vaktsineerimine hoiab Eesti avatuna

Seetõttu on oluline, et kõik inimesed – vanusepiir on praegu 12 aastat – laseksid ennast ja oma lähedasi vaktsineerida. Meil tuleb selle viirusega veel kaua koos elada ja kõik senised arvud maailmas näitavad, et võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine on ainus viis, kuidas saame riiki avatuna hoida.