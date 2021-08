Vaktsineerimise võimalus tuli kihnlastele koju kätte

Kihnus vaktsineeris Viljandi haigla õde Karin Aavik vastavalt soovile Pfizeri või Jannseni vaktsiiniga, et koroonaviirus hoiaks süsti saanutest võimalikult kaugele. FOTO: Urmas Luik

Kihnlaste vakt­sineerimisnäit ületab riigi keskmist, kinnitas Pärnumaa arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, nüüd ka maakondlik vaktsineerimise koordinaator Karmen Vesselov. Seda väites toetus Vesselov möödunud nädala kokkuvõttele: Liivi lahe suurimal püsiasustusega saarel Kihnus on täiskasvanute vaktsineerituse tase 66,34 protsenti ehk ühe doosi on saanud 406 ja kaks doosi 366 isikut. See on Pärnumaa omavalitsuste võrdluses kõrgeim näit ja ületab isegi Eesti keskmist, mis on 59,71 protsenti.