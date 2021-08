Et vaktsineerimine on kõige mõistlikum viis hoida elu võimalikult normaalse ja avatuna, on tõsiasi. Küll aga, nagu eelenevalt mainitud, on vaktsineeritute protsent ühiskonnast pool, täpsemalt 51,11 protsenti elanikkonnast. Nende seas on needki, kel hetkeseisuga saadud vaid üks süst, kahe süsti omanikke on 44,29 protsenti. Iseenesest tundub see protsent suurena, kuid võrreldes teiste Euroopa riikidega oleme siiski märgatavalt tagapool.