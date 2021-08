100 aastat vana sauna peetakse Kihnu parimaks

Miku talu peretütar Vivika Tapp, kes hoiab talu korras ja tegeleb majutusega, juhatab meid läbi hoovi punase majakeseni. Sisse astudes tungib ninna mõnus suitsuhõng. Sauna lagi ja ukseava on nii madalad, et pean kummargil ringi käima ja vaatama, et pead ära ei lööks. Targem on ka sel­jaga mitte vastu seina nõjatuda, sest need ja lagigi on aja jooksul kogunud külge paksu tahmakihi.